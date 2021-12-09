Почти 600 000 рублей взыскали судебные приставы с виновника ДТП в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Не убедился в безопасности маневра и стал виновником ДТП житель Чунского района Приангарья. В результате столкновения ремонт машины, с которой он допустил столкновение, оценили в полмиллиона рублей. Выплачивать крупную сумму мужчина не спешил, поэтому пострадавшие обратились в суд. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

- Чунский районный судом Иркутской области удовлетворил иск о возмещении убытков, понесенных на ремонт машины, и компенсации морального вреда, - говорят специалисты. - Гражданин, получив уведомление о возбуждении в отношении него исполнительного производства, явился на прием к судебному приставу.

Там ему разъяснили, в какой срок он должен выплатить сумму и что будет, если он этого не сделает. Однако, погашения задолженности не последовало.

- Мы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в земельного участка площадью 1,5 тысячи квадратных метров, принадлежащего на праве собственности неплательщику, - поделились приставы.

Это подействовало, спустя какое-то время мужчина пришел в отделении, чтобы снять эти ограничения. Сумма была переведена на счет пострадавших.

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