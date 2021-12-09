Спасатели два дня вызволяли собаку из снежной ловушки на пике Черского Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Иркутским спасателям пришлось организовать целую операцию по спасению собаки, которая угодила в снежную ловушку в горах. 7 декабря группа из четырех туристов отправилась на пик Черского. Только в конце пути, остановившись на привал, хозяева поняли, что питомец, который бежал за ними позади, пропал. Вернувшись обратно по маршруту, сибиряки нашли Шарика. Пес упал в ложбину ущелья реки Слюдянки и не смог выбраться. Туристы попытались вызволить собаку самостоятельно, но без специального снаряжения и подготовки в горах сделать это было просто невозможно. Об этом сообщают в официальном аккаунте пожарной-спасательной службы Иркутской области в соцсетях.

- Во избежание несчастного случая, при попытке достать собаку без соответствующего снаряжения, туристы обратились за помощью к спасателям Южного поисково- спасательного отряда. К месту происшествия выехала группа спасателей. В 19:05 группа прибыла на турбазу Хамар-Дабан, - рассказали в соцсетях службы.

К сожалению, в темное время суток провести операцию по спасению питомца было невозможно. Утром 8 декабря отряд снова вернулся к ущелью, и около 9.00 Шарика удалось поднять наверх и вернуть хозяевам. Благо, никто не пострадал, в том числе и сам пес. В 16:40 группа вернулась на базу.

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