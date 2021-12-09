Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 декабря 2021 3:38

Спасатели два дня вызволяли собаку из снежной ловушки на пике Черского

Хозяева не сразу заметили пропажи питомца
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спасатели два дня вызволяли собаку из снежной ловушки на пике Черского

Спасатели два дня вызволяли собаку из снежной ловушки на пике Черского

Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Иркутским спасателям пришлось организовать целую операцию по спасению собаки, которая угодила в снежную ловушку в горах. 7 декабря группа из четырех туристов отправилась на пик Черского. Только в конце пути, остановившись на привал, хозяева поняли, что питомец, который бежал за ними позади, пропал. Вернувшись обратно по маршруту, сибиряки нашли Шарика. Пес упал в ложбину ущелья реки Слюдянки и не смог выбраться. Туристы попытались вызволить собаку самостоятельно, но без специального снаряжения и подготовки в горах сделать это было просто невозможно. Об этом сообщают в официальном аккаунте пожарной-спасательной службы Иркутской области в соцсетях.

- Во избежание несчастного случая, при попытке достать собаку без соответствующего снаряжения, туристы обратились за помощью к спасателям Южного поисково- спасательного отряда. К месту происшествия выехала группа спасателей. В 19:05 группа прибыла на турбазу Хамар-Дабан, - рассказали в соцсетях службы.

К сожалению, в темное время суток провести операцию по спасению питомца было невозможно. Утром 8 декабря отряд снова вернулся к ущелью, и около 9.00 Шарика удалось поднять наверх и вернуть хозяевам. Благо, никто не пострадал, в том числе и сам пес. В 16:40 группа вернулась на базу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поджигал носки, сидя на сопке. Турист из Сибири спасся в горах Дагестана благодаря смекалке. Турист из Братска проявил смекалку, чтобы поисковики нашли его в горах Дагестана. (подробности)