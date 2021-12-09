Кассир банка из Ачинска, укравшая 22 миллиона рублей, может находиться в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейские Красноярского края опубликовали ориентировку на 30-летнюю жительницу Ачинска, которая, работая кассиром в банке, похитила 22 миллиона рублей и скрылась. По словам полицейских, женщина может прятаться в любом регионе страны, в том числе и в Иркутске. Об этом со ссылкой на коллег из соседнего региона рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Предварительно, известно, что она похитила 15 миллионов рублей, 49 тысяч евро и 49,5 тысяч долларов. Итого в "нашей" валюте 22 736 665 рублей.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщают приметы женщины. На вид ей 28-30 лет, плотное телосложение, рост 160-165 сантиметров. У нее темно-русые волосы, окрашенные с оттенком светлого, средней длины. Глаза разного цвета: левый – зеленый, правый – карий.

У женщины может быть паспорт на свое имя, а также крупная сумма денег в евро, долларах и рублях. Если вы видели ее, сообщите в ближайший отдел полиции.

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