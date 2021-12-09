Стало известно, где в Иркутске прогремит салют в новогоднюю ночь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стало известно, что в ночь на 1 января 2022 года в Иркутске вместо одного большого салюта на Нижней Набережной, смотреть который по традиции съезжались жители города, запустят шесть праздничных залпов поменьше. Но в разных округах и районах, чтобы было видно всем. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В 00:30 праздничные залпы запустят с шести точек: на улицах Ленина, Шевцова, Маршала Конева, возле Байкальского кольца со стороны Плотины ГЭС, в переулке Академика Окладникова, а также в парке «Комсомольский», - уточняют в пресс-службе.

Все делают для того, чтобы создать у иркутян ощущение праздника. Будет и концерт. 31 декабря горожане увидят новогодний фильм «Иркутские песни о главном». А для юных иркутян будет работать резиденция Деда Мороза. Правда, в этот раз – не в сквере Кирова, как в благополучные допандемийные времена, а онлайн. Позвонить волшебнику можно по видео Viber.