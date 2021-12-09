В Ангарске за год отловили более двухсот бездомных собак

ФОТО: администрация Ангарского городского округа.

На заседании комиссии Думы Ангарского городского округа по общественной безопасности, правопорядку и экологии рассмотрели вопрос по отлову бездомных животных.

- Ангарский округ получил 1 млн 453 тысячи рублей, в июне поступил еще 1 млн 891 тысяча рублей. Этих средств хватило на отлов 252 животных. Хотя их в два раза больше, – пояснила главный специалист отдела экологии и лесного надзора администрации Ксения Верещагина.

В этом году изменился порядок отлова. Помимо стерилизации и лечения, животных чипируют и содержат в приюте. Если собаку или кошку нельзя выпустить обратно в среду обитания и у них не появился хозяин, то срок пребывания в приюте продляется.

Депутаты считают, что средств недостаточно. И также планируют принимать участие в выездах специалистов, как на отлов животных, так и в приюты для проверки условий содержания четвероногих.