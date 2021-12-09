Стало известно, как часто иркутяне занимаются сексом в машине Фото: Андрей АБРАМОВ

Необычный опрос провел сайт Drom.ru. Специалисты спросили у жителей крупных городов - занимались ли они сексом в машине? Иркутск оказался в числе лидеров. Исследование показало, что у 71% опрошенных иркутян хотя бы раз был интим в машине. При этом среднероссийский показатель близости в авто составил 67%.

- Только 8% автолюбителей Иркутской области отметили, что у них не было подобного опыта, - добавили в пресс-службе сайта Drom.ru. - А 21% опрошенных воздержались от ответа.

Что касается показателя по стране, то в среднем 67% россиян практиковали секс в машине. Больше всего горожан, которые хотя бы раз вступали в интимную близость в авто - в Хакасии, Тюменской и Амурской областях — около 73%. А в Нижегородской, Воронежской и Саратовской таких водителей меньше всего. Но все равно любителей «автомобильного» секса в этих регионах хватает: каждый второй занимался любовью в машине.