На набережной в Ангарске открыли выставку фотографий медиков из красной зоны

ФОТО: администрация Ангарского городского округа.

В Ангарске на набережной открыта выставка фотографий медиков, который работают в красной зоне. Всего представлено 27 баннеров, на которых врачи, младший медперсонал, водители скорой помощи.

- Профессия медика в наши дни становится все более героической. И символично, что выставка открылась 9 декабря в День Героя Отечества. Люди, которые изображены на фотографиях, борются за жизни наших родных, близких, коллег, соседей, – сказал мэр Ангарска Сергей Петров.

Выставку организовал фонд «Новый Ангарск». Главный врач Ангарской городской больницы № 1 Ирина Демко поблагодарила за благое дело.

- Наши работники часто остаются незримыми, но при этом они делают свое дело честно, добросовестно. Поддержка очень для нас важна, - сказала она.