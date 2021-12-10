11 детей погибло и 319 пострадало в ДТП в Иркутской области за 11 месяцев 2021 года Фото: Архив "КП"

В Иркутской области за 11 месяцев 2021 года в ДТП погибло 11 детей, еще 391 получили травмы различной степени тяжести. В 33 авариях маленькие пассажиры не были пристегнуты, как то диктуют правила дорожного движения (в таких происшествиях погибли трое, 42 получили травмы). Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- За это время было зарегистрировано 293 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, - говорят в полиции. – 124 ДТП произошло с участием детей в качестве пассажиров транспорта, семеро погибли, 142 получили травмы. Еще в 141 ДТП дети были пешеходами – погибло три ребенка, 145 были травмированы. В 33 случаях дети переходили дорогу вне перехода или в неположенном месте.

Сотрудники ГИБДД просят родителей регулярно проводить беседы о правилах дорожного движения с детьми, а также сделать так, чтобы на одежде детей были светоотражающие элементы. Водителей же нужно быть особо внимательными, не нарушать правила проезда пешеходных переходов, выбирать при движении безопасную скорость, а также использовать для перевозки несовершеннолетних удерживающие устройства согласно их возрасту.

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