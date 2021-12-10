Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 3:05

Закон об увеличении помощи муниципалитетам принят в Иркутской области

Финансовые средства скоро поступят в территории
Яна ЛИСИНА
Яна ЛИСИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Принят закон об увеличении помощи муниципалитетам на 1,5 млрд рублей.

Принят закон об увеличении помощи муниципалитетам на 1,5 млрд рублей.

На сессии Законодательного Собрания 10 декабря приняты изменения в закон об областном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов. В результате муниципалитеты Иркутской области получат на полтора миллиарда рублей больше.

Как пояснила министр финансов региона Наталия Бояринова, также на 1,3 млрд рублей предлагается увеличить софинансирование средств федерального бюджета на строительство в детских садов. Еще средства будут направлены на строительство жилых домов в Тулуне. И около миллиарда составит дотация для городских округов и муниципальных районов, полмиллиарда - субсидия на выравнивание поселений.

Председатель комитета по бюджету ЗС Наталья Дикусарова подчеркнула, что финансирование нужно как можно скорее довести до территорий.

На сессии депутаты также рассмотрят законопроект о социальной выплате для покупки жилья для детей-сирот. Их будут получать сироты при наличии постоянного места работы и детей.