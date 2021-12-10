Закон об увеличении помощи муниципалитетам принят в Иркутской области

Принят закон об увеличении помощи муниципалитетам на 1,5 млрд рублей.

На сессии Законодательного Собрания 10 декабря приняты изменения в закон об областном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов. В результате муниципалитеты Иркутской области получат на полтора миллиарда рублей больше.

Как пояснила министр финансов региона Наталия Бояринова, также на 1,3 млрд рублей предлагается увеличить софинансирование средств федерального бюджета на строительство в детских садов. Еще средства будут направлены на строительство жилых домов в Тулуне. И около миллиарда составит дотация для городских округов и муниципальных районов, полмиллиарда - субсидия на выравнивание поселений.

Председатель комитета по бюджету ЗС Наталья Дикусарова подчеркнула, что финансирование нужно как можно скорее довести до территорий.

На сессии депутаты также рассмотрят законопроект о социальной выплате для покупки жилья для детей-сирот. Их будут получать сироты при наличии постоянного места работы и детей.