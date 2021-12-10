Подростки из Бурятии, избившие журналиста, предстанут перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бурятии вскоре приговор суда услышат трое подростков от 16 до 17 лет, которые в январе 2021 года жестоко избили местного журналиста. Его они встретили возле продуктового магазина по улице Ключевская в Улан-Удэ. Чтобы ограбить мужчину, сообщники проследили за ним до подъезда, где напали на него, ударили металлической трубой по голове и избили руками и ногами. После этого, они похитили у жертвы мобильный телефон и убежали. Затем они сняли со счета журналиста 8 тысяч рублей.

- Все доказательства вины подростков собраны, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Выяснилось, что в ноябре 2020 года двое из трех налетчиков по такому же сценарию избили другого мужчину. Их обвинили по таким статьям как «Разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Кража с банковского счета, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба».

Расследование дела завершено и направлено в суд.