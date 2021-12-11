Еще на 5 автобусных маршрутах в Иркутске вырастет стоимость проезда. Рассказываем

Проехать в Иркутске еще на пяти маршрутках становится дороже. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вечером проехать на автобусе по Иркутску чаще всего стоит 30 рублей. Половина маршруток ( 26 из 42 компаний) подняли цену еще 1 ноября. Сейчас к ним начали подтягиваться и остальные - по крайней мере, перевозчики, работающие на пяти маршрутах, сообщили об увеличении стоимости проезда с 15 декабря. Проезд будет стоить везде по-разному. В большинстве случаев добраться с работы и обратно обойдется в 50 рублей. Жителям Радужного - в 55 рублей.

– Маршрут 4к: стоимость проезда составит 25 рублей; маршруты №№28, 28р: стоимость проезда в дневное время будет установлена в размере 20 рублей, после 20.00 ч. – 30 рублей; маршруты № 81, 83: стоимость проезда в дневное время поднимется до 25 рублей, после 20.00 ч. составит 30 руб, -уточняют в пресс-службе администрации Иркутска.

Напомним, что по закону перевозчики имеют право сами устанавливать стоимость проезда. Кроме того, возможность сэкономить у многих горожан остается - билет в троллейбусе и трамвае по-прежнему стоит 15 рублей.