Новая модельная библиотека открылась в Тулуне.

Современная компьютерная техника, станция самовыдачи книг, мини-типография, интерактивный стол для проведения занятий. А еще 1600 новых книг. Все это появилось в Центральной городской библиотеке Тулуна после модернизации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

- Это уже вторая модельная библиотека, которая появилась в Тулуне, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Мы уделяем особое внимание территориям, пострадавшим во время наводнения 2019 года, и улучшению качества жизни проживающих там людей. Модельные библиотеки открывают доступ к электронным ресурсам, техническим новинкам. Это особые пространства для комфортного чтения, творческой работы и проведения досуга жителей.

Так оно и есть. Даже само здание, которое отремонтировали, выглядит по-новому. Дизайн дополнили яркие детали – изображение старинного Тулуна на жалюзи, кресло-кокон, стеллаж в виде красной телефонной будки. А само оформление очень современно - минимализм и лофт.

Внутри здания появилось несколько зон. Так, например, зал «Кинематограф» предназначен для проведения мастер-классов по фото и видеосъемке, там будут проходить и выставки. А площадка «Teen-zone» создана для проведения интеллектуальных игр, турниров. «Зона редких книг» предназначена для создания электронной базы данных по истории города. Созданы в библиотеке и все необходимые условия для того, чтобы ее гостями и читателями становились люди, у которых серьезные проблемы со здоровьем.

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