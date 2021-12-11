Школьники Иркутской области могут участвовать в Культурном марафоне» до 24 декабря.

Школьники, не успевшие принять участие во всероссийской акции «Культурный марафон», которую проводят Яндекс, Министерство культуры России и Министерство просвещения России, смогут это сделать до 24 декабря перейдя по ссылке . Иркутская область уже вошла в ТОП-3 самых активных регионов-участников этой акции. От региона уже приняли участие в акции более 80 тысяч учащихся.И тут решение - акция продлена. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Накануне в рамках «Культурного марафона» для школьников и студентов Иркутской области состоялся открытый онлайн-урок с режиссером Владимиром Битоковым - выпускником мастерской Александра Сокурова, участником международных кинофестивалей, - уточняют в пресс-службе. - Показ его фильм «Мама, я дома» с Юрой Борисовым и Ксенией Раппопорт в главных ролях стал событием на Венецианском кинофестивале и Кинотавре.

Конечно, вопросов к режиссеру нашлось много. К онлайн-уроку подключились школьники из Иркутска, Братска, Тулуна, Черемхово, Нижнеудинска, а также Куйтунского, Аларского, Качугского, Боханского, Казачинско-Ленского и Братского районов. Не остались в стороне и студенты из пяти колледжей культуры. Школьников региона интересовало все - и как пишутся сценарии, и как строить монтаж, и как работать с актерами. Мало ли, вполне возможно, что среди них и будут те, кто представит Иркутскую область в кинематографе. А мелочей на съемках не бывает.