Около 200 покупателей эвакуировали из ТЦ "Версаль" в Иркутске из-за пожара

Пожарные расчеты МЧС выехали по вызову. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сегодня в 11:47 в пожарно-спасательную службу Иркутска от очевидцев поступило сообщение о пожаре снаружи здания торгового центра «Версаль». К тому моменту, как пожарные расчеты появились на месте, из здания торгового центра были эвакуированы около 200 посетителей и работников центра.

- Пожар, площадь которого составила 2 квадратных метра, ликвидирован работниками центра, - уточняют в ведомстве. - Пострадавших нет.

Тем не менее, в ситуации надо разбираться. Для того, чтобы убедиться в полной безопасности здания, пожарные снимают конструктивные элементы его обшивки, смотрят проводку на предмет скрытых очагов огня. Задача дознавателей МЧС России - провести проверку по факту грубого нарушения правил пожарной безопасности, которые привели к пожару. Пока сообщается о том, что причиной его стала именно проводка.