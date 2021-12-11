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Происшествия11 декабря 2021 5:03

Около 200 покупателей эвакуировали из ТЦ "Версаль" в Иркутске из-за пожара

Пострадавших нет
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Пожарные расчеты МЧС выехали по вызову.

Пожарные расчеты МЧС выехали по вызову.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сегодня в 11:47 в пожарно-спасательную службу Иркутска от очевидцев поступило сообщение о пожаре снаружи здания торгового центра «Версаль». К тому моменту, как пожарные расчеты появились на месте, из здания торгового центра были эвакуированы около 200 посетителей и работников центра.

- Пожар, площадь которого составила 2 квадратных метра, ликвидирован работниками центра, - уточняют в ведомстве. - Пострадавших нет.

Тем не менее, в ситуации надо разбираться. Для того, чтобы убедиться в полной безопасности здания, пожарные снимают конструктивные элементы его обшивки, смотрят проводку на предмет скрытых очагов огня. Задача дознавателей МЧС России - провести проверку по факту грубого нарушения правил пожарной безопасности, которые привели к пожару. Пока сообщается о том, что причиной его стала именно проводка.