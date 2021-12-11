Два школьных музея из Иркутской области попали в федеральный этап всероссийского конкурса.

Два школьных музея прошли отбор и получили право представлять Иркутскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций России, который проходит сейчас в Москве. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

– Школьные музеи – мощный ресурс патриотического воспитания молодежи, - говорит министр образования Иркутской области Максим Парфенов. - Сегодня это не просто отдельные кабинеты в зданиях образовательных организаций, а объединения увлеченных изучением истории своей малой родины детей и педагогов, центры сохранения и популяризации краеведческих знаний, взаимодействующие с местными советами ветеранов, учреждениями культуры, архивами.

В Москве на конкурсе наш регион представляют - в секции «Музей военно-патриотической тематики» - музей средней школы № 9 Нижнеудинска, а в секции «Музей образовательной организации» (комплексно-краеведческой тематики) – музей школы-интерната № 25 ОАО «РЖД» города Вихоревка.

Перед тем, как представить свои экспозиции в Москве, оба они прошли через сито регионального конкурса и были отмечены жюри. Кстати, в Иркутской области такой смотр учреждений культуры проводится уже десять лет, его, совместно с министерством образования, курирует Иркутская областная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.