Предварительную причину пожара в ТЦ "Версаль" в Иркутске назвали в МЧС. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Дознаватели МЧС установили предварительную причину пожара в торговом центре «Версаль». Чтобы ее установить, провели опрос присутствовавших на месте покупателей, а также и сотрудников самого ТЦ. Выяснилось, что при приготовлении пищи ошибся повар одного из кафе, расположенных в центре. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

- Работник кафе при приготовлении пищи допустил попадание искр от углей в систему вентиляции, в результате чего в ней произошло воспламенение жировых отложений, - сообщают в ведомстве.

Напомним, что, благодаря быстрой реакции самих сотрудников центра, последствия для здания были минимальными - пострадало два квадратных метра площади. Все посетители были выведены из здания еще до прибытия пожарных расчетов, а огонь потушен. И все же сам по себе случай заставляет задуматься. Поэтому руководителя ТЦ, в ведении которых находится пожарная безопасность, придется ответить за ЧП.