600 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки на 11 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Иркутской области с начала пандемии достигло 145 944. За минувшие сутки на 11 декабря, количество больных увеличилось еще на 600. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Госпитализировано на 11 декабря 4 201 пациента с ковид, это на 111 меньше, чем днем ранее, - уточняют в оперативном штабе региона. -Выздоровело с начала пандемии 116 895 жителей Приангарья. И только за прошедшие сутки это число выросло на 459.

К сожалению, коронавирус остается очень опасной инфекцией, справиться с которой очень тяжело. Несмотря на все усилия медиков, только за сутки на 11 декабря мы потеряли 25 жизней. А всего умерло уже 6 644 человек. Умирают люди и от тех заболеваний, что осложняются на фоне COVID-19, так погибли 560 человек, двое из них за сутки.