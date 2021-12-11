"Байкал-Энергия" в гостях обыграла "Уральский Трубник" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В очередном выездном матче Суперлиги хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" уверенно обыграли в Первоуральске аутсайдера турнирной таблицы "Уральский Трубник" со счетом 8:2.

В первом тайме бело-синие отправили в ворота первоуральцев три мяча. Отличились Рауан Исалиев, Кристоффер Фагерстрем и Павел Анисимов. Хозяева сумели ответить на это лишь одним точным ударом в исполнении Константина Еловикова.

Второй отрезок получился более результативным. Хозяева сумели вновь забить только один раз. А вот наши парни огорчили голкипера первоуральцев еще пять раз. Дубль оформил Вячеслав Вдовенко, по одному разу отличились Павел Анисимов, Николай Иващенко и Владислав Шульга.

Следующий матч "Байкал-Энергия" проведет 15 декабря в Ульяновске против местной "Волги".