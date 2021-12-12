Сегодняшний день станет самым теплым 12 декабря в Иркутске за 40 лет метеонаблюдений Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 12 декабря снова ожидается теплее, чем обычно в столице Приангарья в это время года. Сегодня днем столбики уличных термометров покажут всего лишь -2…-4. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Такие показатели, по данным Яндекса, на 9 градусов выше климатической нормы и позволят дню стать самым теплым 12 декабря за последние 40 лет наблюдений.

- В Иркутске в воскресенье преимущественно без осадков, ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, - говорят метеорологи.

Атмосферное давление в норме – 726 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 12 декабря ожидается с переменной облачностью, выпадет снег, местами небольшой, в северных, Тайшетском, Чунском, Казачинско-Ленском районах – умеренный. Ветер будет с порывами до 14 м/с. Днем в Приангарье -2…-5. При натекании облаков, станет прохладнее – до -12….-17. Холоднее всего в Катангском районе и на северо-востоке области, там до -19…-24, в низинах до -29…-34.

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