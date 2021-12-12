50-летний житель Куйтунского района устроил погоню с полицейскими на трассе Сибирь Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД после погони задержали 50-летнего жителя Куйтуна. Автомобилист попытался скрыться от полицейских после того, как выехал на встречную полосу и не остановился по их требованию. Он только прибавил скорости и начал удирать от инспекторов по трассе Сибирь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

То и дело водитель создавал на федеральной автодороге аварийные ситуации, пока не свернул в поле. Там то его и настигли полицейские.

- От прохождения процедуры медицинского освидетельствования автомобилист отказался, - рассказывают в региональном МВД. - В отношении мужчины составлен ряд административных протоколов.

Перед законом мужчине предстоит ответить за «Невыполнение законного требования о прохождении процедуры освидетельствования», «Невыполнение законного требования об остановке транспортного средства», «Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения».

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