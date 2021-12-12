Пьяный иркутянин во время драки лишил зрения своего знакомого

Суд приговорил мужчину к 7 годам в колонии строгого режима Фото: Андрей КОПАЛОВ

Семь лет в колонии строго режима проведет житель Иркутска, который будучи пьяным, чуть не убил своего знакомого. Во время ссоры он много раз ударил своего оппонента кулаками по голове, лицу и туловищу, а также выдавил ему пальцами глаза. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Иркутска.

- Потерпевший лишился обоих глаз, - говорят специалисты. – Но это не остановило мужчину, он наступил на шею не оказывавшему сопротивления знакомому и стал с силой давить. Довести преступный умысел до конца ему не дали.

По данным суда, свидетель преступления оттолкнул подсудимого. Драчун свою вину признал частично.

- Я был сильно пьян и не помню, чтобы делал такое, - пояснил подозреваемый в суде.

Собранных данных было достаточно, чтобы признать вину подсудимого и учитывая опасность преступления, суд назначил ему наказание за «Покушение на убийство» в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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