Лучшие сельские учреждения культуры и их работники получат 2,5 миллиона рублей в Иркутской области. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

В Приангарье подвели итоги конкурса по определению лучших сельских учреждений культуры и их работников. В 2021 году в нем принимали участие 19 районов региона. За победу боролся 81 заявитель. Лучшими стали 15 из них. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Среди победителей пять библиотек в селах Новочеремхово, Услон, Ключи-Булак, Бирюлька и Аргун, два музея в селах Кутулик и Кимильтей, - говорят в региональном правительстве. – Также лучшими признаны восемь культурно-досуговых центров в селах Тангуй, Каменка, Бадар, Батама и Масляногорск, Ново-Ленино и Ирхидей, Белоусово. Каждое учреждение получит по 100 тысяч рублей на материально-техническое оснащение, обновление экспозиционно-выставочного оборудования, приобретение мебели.

Как проходил конкурс? Специалисты смотрели, как выглядит здание, насколько там комфортно посетителям, как отражается деятельность учреждения в средствах массовой информации, как работают его руководитель и остальные сотрудники.

- Также во внимание принималось, участвует ли учреждение в различных конкурсах, занимается ли проектной деятельностью, внедрением цифровых и мультимедийных технологий, - отметила министр культуры и архивов Приангарья Олеся Полунина.

Конкурс проводился также и среди работников культурных объектов. Лучшими оказались 20 сотрудников из 11 районов региона в селах Иркутской области. В качестве приза они получат по 50 000 рублей. Список победивших можно посмотреть здесь. Выплатят всем победителям конкурса в общей сложности 2,5 миллиона рублей.

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