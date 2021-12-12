70 человек эвакуировались из-за пожара в иркутском общежитии

70 человек эвакуировались из-за пожара в общежитии в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели Иркутска 12 декабря потушили пожар в общежитии на улице Леси Украинки. К зданию выезжали 10 спецмашин и 37 пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 70 жильцов общежития самостоятельно эвакуировались, - говорят в Главке. – Наши дознаватели установили, что в одной из комнат женщина готовила еду, в какой-то момент раскаленное масло вспыхнуло, огонь перекинулся на натяжной потолок и рядом стоящий диван.

В результате пожара никто не пострадал, огонь уничтожил домашние вещи на двух квадратных метрах, комната полностью закоптилась. Спасатели отмечают, что в общежитии не сработала пожарная сигнализация, на пульт 01 не поступило сообщение.

- Государственные инспекторы по пожарному надзору проведут проверку и дадут правовую оценку должностным лицам, отвечающим за эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации, - отметили в МЧС.

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