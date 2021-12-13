Небольшой снег выпадет в Иркутске 13 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В этом году не только осень была непривычно теплой для сибиряков, но и первый месяц зимы регулярно балует температурными показателями выше нормы. Однако, сегодня будет не так. Погода в Иркутске 13 декабря похолодает до -7…-9 градусов днем. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- В городе сегодня облачно с прояснениями, - говорят синоптики. – Ждем небольшой снег, ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в региональном центре, по данным Яндекса, в норме – 722 миллиметра ртутного столба. Погода в Иркутской области 13 декабря ожидается с переменной облачностью, выпадут небольшие осадки, в Слюдянском районе – умеренные. Ветер будет с порывами до 14 м/с. В районах сегодня -7…-12, при натекании облаков до -17…-22. Холоднее всего в понедельник в Катангском районе, там до -33…-38, в низинах до -43…-48.

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