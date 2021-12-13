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Общество13 декабря 2021 14:20

Очередной рейд на дорогах проведут инспекторы ГИБДД Иркутска

Дорожные полицейские будут проверять, пристегиваются ли водители ремнем безопасности
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Очередной рейд на дорогах проведут инспекторы ГИБДД Иркутска

Очередной рейд на дорогах проведут инспекторы ГИБДД Иркутска

Фото: Александр БОЙКО

Инспекторы ГИБДД Иркутской области выходят в очередной рейд на дороги. 14 и 18 декабря дорожные полицейские будут проверять, как водители Иркутского, Казачинско-Ленского, Усть-Кутского, Боханского и Черемховского районов пристегиваются ремнем безопасности, используют ли автолюбители детские удерживающие кресла и нарушают ли другие правила перевозки пассажиров.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области приводят грустную и трагическую статистику. С начала этого года, в Приангарье произошло 241 ДТП с участием водителей и пассажиров, которые пристегивались ремнем безопасности, и не использовали детские удерживающие устройства. В этих авариях погибли 100 человек, еще 352 получили различные травмы, в том числе 65 детей.

Добавим, что за непристегнутый ремень безопасности, водителю грозит штраф в одну тысячу рублей. За перевозку детей без кресла - три тысячи рублей.