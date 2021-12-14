Снег ожидается в Иркутске 14 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 14 декабря. В областном центре сегодня похолодало. Днем в городе ожидается до -11…-13. Синоптики Иркутского Гидрометцентра к тому же обещают осадки – выпадет снег.

- Облачность в столице Приангарья сегодня переменная, - говорят метеорологи. – Ветер дует северо-западный со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, составляет 728 миллиметров ртутного столба, что в данное время года в нашем регионе является вариантом нормы. Кстати, самым холодным день 14 декабря в Иркутске был в 1965 году, тогда столбики уличных термометров опустились до -41, а самым теплым в 1963-ем, тогда было +1.

Погода в Иркутской области 14 декабря ожидается с переменной облачностью, небольшим снегом, ветром со скоростью 5-10 м/с. На территории Приангарья во вторник похолодает до -11…-16, в низинах до -21…-26. В в северных, верхнеленских, Чунском районах сегодня до -22…-27, если небо закроют облака, температура воздуха опустится до -32…-37. В Катангском и Киренском районах сегодня и вовсе до -36…-41, при облачности до -49.

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