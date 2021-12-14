ГИБДД проследит за соблюдением правил на первой в Иркутске улице с выделенными полосами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном центре на улице Трактовой появились первые в нашем городе выделенные полосы для общественного транспорта. За соблюдением правил, чтобы по ним не ездили иркутяне на личном транспорте, будут следить инспекторы ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Иркутска.

- Мера временная, но необходимая для того, чтобы водители привыкли к изменившейся схеме движения, - отметили в администрации.

В ближайшие полгода на улице Трактовой появятся камеры видеонаблюдения. Расположение их будет определяться совместно с полицейскими, для этого проанализируют аварийность на данной магистрали.

Стоит отметить, что благоустройство улицы Трактовая продолжается. В 2022 году вдоль проезжей части появятся газоны, в этом году уже высадили у автодороги 286 деревьев. Кстати, в следующем же году будет продолжена также работа по строительству ливневки.

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