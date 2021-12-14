Житель Бурятии из-за ревности до смерти избил свою возлюбленную Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бурятии 25-летний житель села Закаменск до смерти избил свою 28-летнюю возлюбленную из-за ревности. Трагедия произошла 12 декабря. В этот день мужчина уехал по делам в другое село и собирался остаться там на ночь. Однако под вечер внезапно вернулся. Любимой девушки дома не оказалось, тогда он лег спать, а проснувшись утром, услышал шум возле входной двери. Он вышел в подъезд и увидел любимую с другим мужчиной, который сразу убежал.

От этого сожитель женщины пришел в ярость. Он накинулся на нее и начал ее избивать кулаками и ногами по голове и телу. Успокоился ревнивец только через несколько часов и позвонил родственнику, который вызвал скорую помощь. Женщину доставили в больницу, где она вскоре умерла от полученных травм.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.