Спикер Думы Иркутска прокомментировал будущее стадиона "Пионер"

Сейчас он выглядит скорее, как заброшенный пустырь. Речь идет о стадионе на пересечении улиц Седова и 4-я Советской. Евгений Стекачев рассказал, что Дума вместе с администрацией города прорабатывает решение по восстановлению «Пионера».

- Окончательное решение не принято. Земля находится в собственности акционерного общества, а на выкуп требуется 100 млн рублей. Более того, земля – в залоге у банка. Ранее депутаты только одобрили компромиссное решение, предложенное на тот момент администрацией. Это построить две жилые блок-секции, а остальную территорию занять спортивным ядром. Однако иркутян это предложение не устроило. Жители хотят стадион, их поддержал губернатор, и я убежден, что ничего иного не будет. Сейчас идет обсуждение, как это реализовать в правовом поле.

Уточним, участок, на котором расположен «Пионер», входит в уставный капитал акционерного общества «Управление капитального строительства города Иркутска». Рассматривается возможность замены этого участка другим, равнозначным по площади.