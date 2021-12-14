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Общество14 декабря 2021 9:15

Спикер Думы Иркутска прокомментировал будущее стадиона "Пионер"

Решение по будущему стадиона «Пионер» в Иркутске еще не принято
Яна ЛИСИНА
Яна ЛИСИНА
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Спикер Думы Иркутска прокомментировал будущее стадиона "Пионер"

Спикер Думы Иркутска прокомментировал будущее стадиона "Пионер"

Сейчас он выглядит скорее, как заброшенный пустырь. Речь идет о стадионе на пересечении улиц Седова и 4-я Советской. Евгений Стекачев рассказал, что Дума вместе с администрацией города прорабатывает решение по восстановлению «Пионера».

- Окончательное решение не принято. Земля находится в собственности акционерного общества, а на выкуп требуется 100 млн рублей. Более того, земля – в залоге у банка. Ранее депутаты только одобрили компромиссное решение, предложенное на тот момент администрацией. Это построить две жилые блок-секции, а остальную территорию занять спортивным ядром. Однако иркутян это предложение не устроило. Жители хотят стадион, их поддержал губернатор, и я убежден, что ничего иного не будет. Сейчас идет обсуждение, как это реализовать в правовом поле.

Уточним, участок, на котором расположен «Пионер», входит в уставный капитал акционерного общества «Управление капитального строительства города Иркутска». Рассматривается возможность замены этого участка другим, равнозначным по площади.