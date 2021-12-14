Во всех округах частично проведут отключение электричества в Иркутске 15 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Иркутске 15 декабря планово проведут в некоторых домах во всех округах. Света не будет от 60 минут до восьми часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Это необходимо для повышения надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - говорят специалисты. - В плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании.

Отключение электричества в Иркутске 15 декабря пройдет в зданиях на улицах Бограда, Марата, Чудотворская, Баррикад, Тимирязева, Байкальская, Дзержинского, Горная, Декабрьских Событий, Карла Либкнехта, Советская, Фридриха Энгельса, Пискунова, Жуковского, Грибоедова, Севастопольская и другие (см.таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 15 декабря 2021: Ленинский район

Отключение электричества в Иркутске 15 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 15 декабря 2021: Правобережный район

Отключение электричества в Иркутске 15 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 15 декабря 2021: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 15 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 15 декабря 2021: Октябрьский район

Отключение электричества в Иркутске 15 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК

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