В Иркутске 15 декабря днем похолодает до -18 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 15 декабря ожидается с переменной облачностью и осадками. Сотрудники Иркутского Гидрометцентра обещают слабый снег.

- Днем в областном центре подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - говорят метеорологи. - Температурные показатели будут -16…-18.

Кстати, по данным Яндекса, такая температура воздуха ниже климатической нормы. Вот такие климатические «качели» приходится наблюдать иркутянам этой зимой: температура воздуха то выше нормы, то ниже. Атмосферное давление в столице региона сегодня высокое – 731 миллиметр ртутного столба.

Погода в Иркутской области 15 декабря также будет с переменной облачностью и небольшим снегом местами, ветер такой же, как в областном центре, днем -16…-21, в низинах до -31. Холоднее всего в среду в Чунском, северных и верхнеленских районах, синоптики обещают там до -30 сегодня, а местами и до -40.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08