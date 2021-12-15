Хоккеист из Ангарска Владимир Грудинин вновь сыграет за сборную России на молодежном чемпионата мира. Фото: федерация хоккея России

Хоккеист из Ангарска, воспитанник школы «Ермак» Владимир Грудинин во второй год подряд сыграет на молодежном чемпионате мира, который с 26 декабря по 5 января 2022-го пройдет в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире. В окончательный состав, 18-летнего защитника включил главный тренер молодежки Сергей Зубов.

- 15 декабря сборная отправится в Эдмонтон транзитом через Хельсинки, - сообщили в пресс-службе федерации хоккея России. – Первый матч на чемпионате мира наша команда сыграет 27 декабря против Швеции.

Напомним, что хоккеем Владимир Грудинин начал заниматься в Ангарске, в составе местной команды «Ермак-2003». Пять раз он выигрывал региональное первенство Сибири и Дальнего Востока. Сейчас Владимир играет в Молодежной хоккейной лиги за клуб московский «Красная Армия». В январе 2021 года Владимир Грудинин также играл за молодежку на чемпионате мира. Тогда наша команда осталась без медалей, заняв 4-е место. В конце апреля 2021-го Владимир Грудинин также играл на юниорском чемпионате мира.

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Расписание матчей сборной России U20 на групповом этапе МЧМ-2022

27 декабря, 0:30 (время московское) Россия - Швеция

28 декабря, 0:30 Россия - Швейцария

30 декабря, 0:30 Словакия - Россия

1 января, 05:30 США - Россия