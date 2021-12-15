Алюминиевый завод откроется 17 декабря в Тайшете

Фото: пресс-служба РУСАЛа.

В Тайшете 17 декабря запустят новое мощное и экологичное предприятие - алюминиевый завод, продукция которого будет поставляться на внутренний и внешний рынок. Завод станет образцом того, как будут выглядеть современные производства РУСАЛА, создаваемые на месте советских мощностей.

Так, к 2030 году РУСАЛ перестроит четыре алюминиевых завода, в том числе два в Иркутской области - в Братске и Шелехове, а также по одному в Красноярске и Новокузнецке. Инициатива сформировать сильный энергометаллургический комплекс в этих территориях озвучивалась еще в советское время. И теперь частный бизнес намерен реализовать то, что уже казалось несбыточным.

Отметим, что Тайшетский алюминиевый завод - третий в Сибири после Богучанского и Хакасского производств, создание которых началось, когда Олег Дерипаска возглавлял компанию. Именно ему принадлежит идея строительства завода, а приступил он к ее воплощению еще в 2007 году. Почему в Тайшете? Город известен еще со времен БАМа, хотя и расположен не близко - в 300 км от Красноярска и 700 от Иркутска.

А теперь об особенностях предприятия. Это современность - производственные процессы будут практически полностью автоматизированы. Это экологичность - здесь станут выпускать "зеленый" алюминий, у которого низкий углеродный след. Кроме того, на заводе замкнутое водоснабжение, а выбросы сведены к минимуму. Это высокотехнологичность и мощность - в Тайшете будут изготавливать сплавы для мировых автоконцернов, строительных и машиностроительных холдингов, а первый пусковой комплекс рассчитан на 430 тысяч тонн.

Строительство завода имеет огромное значение для экономики Иркутской области. Здесь появятся новые рабочие места, большинство которых займут местные жители.

Компания РУСАЛ инвестировала в проект около 1,7 млрд долларов. А еще до запуска завода компания на собственные деньги построила в Тайшете важные объекты социальной инфраструктуры. Например, год назад основатель компании Олег Дерипаска лично открыл медицинский центр помощи и спасения для лечения пневмонии. Бюджет уже реализуемых РУСАЛом проектов - кроме медцентра, это микрорайон Центральный, жилой квартал, реконструкция городского парка, ремонт техникума и бассейна, - составляет порядка пяти миллиардов рублей. А всего за последние 10 лет РУСАЛ направил на соцпроекты в Тайшете свыше семи миллиардов рублей.

Олег Дерипаска неоднократно подчеркивал, что Сибирь продолжит укреплять центральные позиции в промышленном развитии страны, а "зеленая" продукция станет основным параметром конкурентоспособности на мировых рынках. Вот почему новые проекты реализуются здесь, в территориях, обеспеченных чистой электроэнергией, а также логистически близких к крупнейшим потребителям.