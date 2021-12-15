Стало известно, кто может заменить Градского в шоу "Голос". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Создатели российской версии шоу «Голос» обсуждают три варианта замены Александра Градского в музыкальном проекте, сообщил источник NEWS.ru. Кто именно займет его место, все узнают в прямом эфире Первого канала 17 декабря.

- Согласно первой версии, место Александра Градского в кресле наставника займёт его сын Даниил, - отмечают источники. - Второй вариант — голограмма музыканта, чье изображение можно создать с помощью лазерного проектора. Третий и наиболее очевидный - как считают, что его место останется пустым. В этом случае команды Александра Градского просто распределят между Димой Биланом, Пелагеей и Леонидом Агутиным.

Возможный вариант? Возможный. А насколько технически выполним второй, с голограммой? Оказывается, вполне. Например, в 2020 году в шоу "Битва престолов" появилась любимая актриса миллионов телезрителей нашей страны Людмила Гурченко. Безусловно, решающее право голоса у голландской компании, по лицензии которой и создали это шоу.