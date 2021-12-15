"Байкал-Энергия" проиграла ульяновской "Волге" в гостях Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" потерпели поражение в очередном выездном матче Суперлиги. В Ульяновске бело-синие проиграли местной "Волге" со счетом 3:6.

Первый тайм этой встречи выдался не очень результативным. Хозяева льда отличились дважды усилиями Рустама Тургунова и экс-игрока иркутской команды Евгения Волгужева. Наши парни смогли ответить на это лишь одним точным ударом с углового Павла Анисимова. В дебюте второго отрезка иркутяне восстановили равновесие. Отличился Кристоффер Фагерстрем. После этого в счете вели только хозяева льда. Хоккеисты "Волги" сумели огорчить нашего голкипера Максима Янова еще четыре раза. Гости забили лишь однажды. Точный удар нанес Павел Плешивцев.

После этого поражения иркутяне опустились на 6 место в турнирной таблице. Следующий матч "Байкал-Энергия" проведет 18 декабря в Нижнем Новгороде против "Старта".