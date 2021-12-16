В Иркутске ожидается до -16 днем 16 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 16 декабря ждет сибиряков с переменной облачностью, осадкой в четверг не будет, а днем столбики уличных термометров покажут -14…-16. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Ветер в областном центре дует юго-восточный со скоростью 4-9 м/с, - говорят метеорологи.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, высокое – 737 миллиметров ртутного столба, повышена и влажность воздуха – 76%. Кстати, этим утром температура воздуха в городе -30, что на 19 градусов ниже климатической нормы.

Погода в Иркутской области 16 декабря ожидается также с переменной облачностью, кое-где выпадет снег, ветер 5-10 м/с. Днем в регионе -18…-23, местами до -28…-33. Теплее сегодня в западных и южных районах, там, при условии малой облачности, синоптики обещают -12…-17.

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