Эксперт рассказал, что новый штамм коронавируса Омикрон не может быть искусственно создан Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С момента появления информации о новом штамме коронавируса Омикрон появилось уже много теорий. Одну из них накануне в разговоре с корреспондентом NEWS.ru. развенчал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Это назвал фейком историю, в котором говорится, что Омикрон был создан искусственно для того, чтобы победить штамм Дельта. Специалист уверяет, что один штамм вируса не может вытеснить другой.

- Как вы можете им изничтожить «дельту»? Если через механизм интерференции, то можно, но для этого оба вируса должны попасть в организм: один раньше, другой позже. А вероятность встречи двух вирусов — 1 к 10 миллионам, 1 к 100 миллионам, - рассказал NEWS.ru Анатолий Альтштейн. - У них может быть генетическое взаимодействие, но вытеснить один вирус другой не сможет.

Кстати, ученые из Гонконга заявили, что Омикрон в 70 раз заразнее штамма Дельта. Им человек быстрее заражается и размножение вируса в бронхах происходит быстрее.

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