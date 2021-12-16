Сибиряк поджег жилой дом в Иркутской области, один человек погиб

Подозреваемый в поджоге жилого дома арестован на 2 месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Слюдянском районе арестован 34-летний мужчина. Его подозревают в умышленном поджоге жилого дома. Обвиняемого в покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом задержали накануне в Байкальске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

- По версии следствия, ночью 4 декабря в частном доме микрорайоне Красный Ключ в городе Байкальск компания мужчин и женщин распивала спиртные напитки, - рассказывают следователи. - В ходе застолья у одного из мужчин возникла личная неприязнь к окружающим его людям.

Он вышел из дома, подпер входную дверь, облил ее горючей жидкостью и поджег. Четверо человек получили ожоги разной степени тяжести.

- Через несколько дней один из пострадавших скончался в больнице, - поясняют в Следственном комитете. - В связи с чем, следствием возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.

На время расследования – ближайшие 2 месяца точно - подозреваемый будет находиться под стражей.

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