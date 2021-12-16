Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-21°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 2:13

Автомобиль иркутянина арестовали, потому что он не выплатил бывшей жене 260 000 рублей

Машину могут продать с торгов
Мария КНЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автомобиль иркутянина арестовали, потому что он не выплатил бывшей жене 260 000 рублей

Автомобиль иркутянина арестовали, потому что он не выплатил бывшей жене 260 000 рублей

Фото: Виктор Гусейнов

Судебные приставы областного центра контролируют раздел имущества иркутян. Согласно решению, принятому во время развода, автомобиль бывших супругов остался у мужчины, который в свою очередь должен был выплатить за него 260 000 рублей компенсации экс-жене.

Сибиряк знал об этом, но нужную сумму не перечислил. Теперь машина арестована. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

- Машина марки Ford Transit 222709, 2012 года выпуска изъята и помещена на специализированную стоянку, - говорят специалисты. - После истечения 10-дневного срока, предоставленного для обжалования постановления о наложении ареста, имущество будет передано на реализацию.

Из вырученной суммы от продажи Форда 260 тысяч рублей перечислят иркутянке, остальное – экс-супругу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08