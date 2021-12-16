Автомобиль иркутянина арестовали, потому что он не выплатил бывшей жене 260 000 рублей Фото: Виктор Гусейнов

Судебные приставы областного центра контролируют раздел имущества иркутян. Согласно решению, принятому во время развода, автомобиль бывших супругов остался у мужчины, который в свою очередь должен был выплатить за него 260 000 рублей компенсации экс-жене.

Сибиряк знал об этом, но нужную сумму не перечислил. Теперь машина арестована. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

- Машина марки Ford Transit 222709, 2012 года выпуска изъята и помещена на специализированную стоянку, - говорят специалисты. - После истечения 10-дневного срока, предоставленного для обжалования постановления о наложении ареста, имущество будет передано на реализацию.

Из вырученной суммы от продажи Форда 260 тысяч рублей перечислят иркутянке, остальное – экс-супругу.

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