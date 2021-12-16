Иркутская область вошла в топ регионов России с самыми позитивными жителями Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Иркутской области стали одними из самых позитивных в стране в 2021 году. Рейтинг составила социальная сеть Одноклассники в виде «Карты эмоций» на специальном сайте с итогами года. Доброжелательность и жизнерадостность пользователей оценивалась по публичным комментариям, оценкам к фотографиям и реакциям к публикациям. Об этом сообщают в пресс-службе социальной сети.

- Исследование тональности комментариев проводилось собственными алгоритмами машинного обучения ОК, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей, - отметили специалисты «Одноклассников».

Самыми позитивными на просторах Сети стали жители Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года. Что касается пользователей из Приангарья, наш регион занял девятую строчку рейтинга из десяти возможных.

К слову, больше всего положительных эмоций у людей вызвали «Евровидение», летняя Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, съёмки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд в главной роли.

Также был составлен рейтинг и самых наименее позитивных пользователей соцсети. В тройку самых грустных регионов вошли Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край.

КОНКРЕТНО

ТОП-10 регионов с наиболее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:

ТОП-10 регионов с наименее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году: