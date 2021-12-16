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Происшествия16 декабря 2021 13:56

Играя на бирже, ангарчанка подарила мошенникам 1,5 миллиона рублей

Ее обманули по классической схеме
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Играя на бирже, ангарчанка подарила мошенникам 1,5 миллиона рублей

Играя на бирже, ангарчанка подарила мошенникам 1,5 миллиона рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают удачно обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Очередной жертвой аферистов стала 46-летняя ангарчанка. Она увидела в интернете рекламу выгодных вложений от популярного банка, и сразу оставила заявку. Вскоре ей перезвонил якобы сотрудник банка и предложил сделать взнос в 12 тысяч рублей.

Женщина внесла, но звонящего такая сумма не устроила. Несколько недель он убеждал клиентку увеличить сумму. Ангарчанка сдалась под таким напором, и оформила на себя два кредита на 1,5 миллиона рублей. Эти деньги она перевела на банковские карты, которые указал собеседник.

- Эти деньги отобразились в ее личном кабинете брокерской компании, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Однако, вывести деньги со счета ей отказались Только после этого сибирячка поняла, что попалась на удочку аферистов.

Полицейские еще раз предупреждают, что мошенники, обещающие доход с инвестиций, всегда ведут переговоры в мессенджерах, и просят переводить им деньги на карты частных лиц.