Трех иркутян подозревают в контрабанде леса на 56 миллионов рублей в Китай Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Таможенники в Иркутске и полицейские из Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте выявили и пресекли работу ОПГ, занимавшейся контрабандой леса в Китай. По данным специалистов подозреваемые – трое иркутян – вывезли леса из страны на 56 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Всего женщина и двое мужчин переправили заграницу 8.4 тысячи кубометров лесоматериалов – круглый лес из осины, пиломатериалы из сосны и пихты.

- Все трое причастны к незаконной деятельности фирмы, действовавшей на территории Тайшетского района Иркутской области, - отметили в таможне. - В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что с целью контрабанды лесоматериалов неизвестного происхождения и получения максимальной финансовой выгоды подозреваемые создали устойчивую сплоченную организованную группу.

Иркутянка договаривалась с партнерами из Китая, а мужчины занимались оформлением и контролем экспорта. Возбуждено два уголовных дела.

Один из членов ОПГ находится под стражей по решению суда, еще двое заключили сделку со следствием и на время расследования останутся под домашним арестом.

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