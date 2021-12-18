В Иркутской области увеличили размер прожиточного минимума на 2022 год. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутской области в 2022 году увеличится размер прожиточного минимума. Документ уже подписал Председатель Правительства Приангарья Константин Зайцев. Теперь, прожиточный минимум в регионе будет составлять 13 413 рублей. Для трудоспособного населения его величина составит 14 620 рублей, для пенсионеров – 11 535, детей – 13 269.

- В районах Крайнего Севера сумма составит - 16 310 рублей, для трудоспособного населения – 17 778, пенсионеров – 14 027, детей – 16 135, - уточнили в пресс-службе правительства Иркутской области. - По другим местностям в расчете на душу населения – 12 541, для трудоспособного населения – 13 670, пенсионеров – 10 785, детей – 12 407.

Добавим, что при помощи прожиточного минимума оценивают нуждаемость людей при предоставлении таких поддержек, как, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей и другие.