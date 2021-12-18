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Здоровье18 декабря 2021 4:03

Число заболевших коронавирусом жителей Иркутской области выросло 150 тысяч

В Приангарье за сутки заразились еще 586 человек
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Число заболевших коронавирусом жителей Иркутской области выросло 150 тысяч

Число заболевших коронавирусом жителей Иркутской области выросло 150 тысяч

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 586 человек. 233 из них проживают в Иркутске. С весны 2020 года, когда в Приангарье началась пандемия, у нас уже 150 087 заболевших. Госпитализировано на данный момент 3 693 пациента. За сутки выписались 123 человека. Такие данные в субботу, 18 декабря привел оперативный штаб.

Увы, увеличивается и смертность от COVID-19. За сутки скончались еще 23 зараженных. С начала пандемии умерли 6 817 человек. Еще 572 ушли из жизни от болезней, не связанных с коронавирусом. Прирост за сутки 3 человека.

Что касается приятных новостей, то за сутки коронавирус победили 687 сибиряков. Всего в Приангарье 120 378 выздоровевших.

Чтобы избежать заражения, медики по-прежнему просят жителей Иркутской области носить защитные маски в общественных местах.