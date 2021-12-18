Педагог из Осинского района выиграла Международный конкурс учителей бурятского языка и литературы

Педагог из Осинского района Арюна Иванова завоевала Гран-При на III Международном конкурсе учителей бурятского языка и литературы «Эрхим багша–2021», который проходил в Улан-Удэ. Ну а первое место заняла учитель бурятского языка и литературы

Бильчирской школы Осинского района Валентина Хартанова. Всего в конкурсе участвовали 32 учителя из Бурятии Иркутской области, Забайкальского края и Монголии. В финал вышли 7 участников.

- Во время конкурса учителям нужно было пройти такие испытания как проведение фрагмента урока с использованием интерактивного оборудования, - уточнили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Кроме этого, нужно было провести обучающий интерактив для родителей.

Валентина Хартанова стала одним из лидеров уже после первого испытания. Ну а укрепила лидерство после третьего, когда конкурсантам нужно было показать, ка кони умеют работать с персональным сайтом и подбирать материал по заданной теме.