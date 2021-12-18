В Бурятии отчим жестоко избил 8-летнего пасынка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Улан-Удэ задержан 45-летний мужчина, который жестоко избил 8-летнего пасынка. Все произошло в ночь на 14 декабря, когда мужчина вместе с женой устроил застолье с алкоголем. Под утро он увидел пасынка, который до этого несколько дней гостил у дяди. Мужчине не понравилось, что ребенка долго не было дома. Наказывая мальчика, он схватил его за одежду и несколько раз с силой швырнул в стену, а затем ударил ногами по голове и телу.

Затем изверг, как ни в чем не бывало, продолжил пить с женой, которая даже не защитила сына. Мальчик пытался сказать матери, что у него болит голова, но та не обратила на него внимания. Вечером ребенок ушел к дяде, который и отвез его в больницу.

- Когда отчима задержали, он пытался рассказать, что мальчик упал дома и ударился головой о металлическую трубу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Однако. следователям удалось доказать, что он врет. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Он заключен под стражу.

Также выяснилось, что в семье воспитываются еще двое несовершеннолетних детей. Следователи дадут оценку бездействию матери, которая не реагировала на жалобы мальчика после нападения отчима и даже не помогла ему.