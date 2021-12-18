Байкал-Энергия" обыграла нижегородский "Старт" после отставки главного тренера Евгения Хвалько Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" в очередном выездном матче Суперлиги обыграли в Нижнем Новгороде местный "Старт" со счетом 4:3. Перед этой встречей в отставку был отправлен главный тренер иркутян Евгений Хвалько. В матче с нижегородцами нашей командой руководил Константин Савченко, который ранее занимал пост старшего тренера.

В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами, отличившись по два раза. В составе бело-синих точные удары нанесли Павел Анисимов и Кристоффер Фагерстрем. У хозяев льда забили Андрей Хроменков и Анатолий Голубков.

Во втором отрезке "Старт" вышел вперед, однако иркутянам удалось восстановить равновесие благодаря голу Рауана Исалиева. Когда казалось, что дело идет к ничьей, в ворота "Старта" был назначен 12-метровый удар. К точке подошел Игорь Вассерман. Защитник прошил ворота хозяев и принес иркутской дружине победу.

Следующий матч "Байкал-Энергия" проведет 25 декабря в Хабаровске против "СКА-Нефтяника".