Умер Евгений Дроков, бывший заместитель мэра Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ночь на 19 декабря умер Евгений Дроков, бывший заместитель мэра ИркутскаИркутского государственного университета. Работе в ИГУ Евгений Дроков посвятил почти 20 лет – с 1993 по 2012 год.

Умер Евгений Дроков, бывший заместитель мэра Иркутска на 49-м году жизни. С 2013 года он работал на посту начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Комитета по управлению Октябрьским округом. Позже был назначен председателем комитета по управлению Правобережным округом администрации Иркутска. 15 октября 2015 Евгений Дроков вступил в должность заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства и сложил полномочия спустя 2 года.

Медиа группа «Комсомольская правда» Иркутск приносит соболезнования родным и близким Евгения Дрокова.

Справка КП

Евгений Дроков родился в Иркутске 15 августа 1972 года. Высшее образование по специальности «Городское строительство и хозяйство» получил в Иркутский Государственный Технический Университете. Занимал должность заместителя мэра Иркутска – председателя комитета городского обустройства.