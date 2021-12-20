В Иркутске 20 декабря ожидается до -16, по области до -47 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 20 декабря. Синоптики обещают, что понедельник пройдет преимущественно без осадков. Только утром может выпасть небольшой снег. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- В областном центре переменная облачность, днем до -14…-16, - отмечают метеорологи. – Ветер дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в норме – 725 миллиметров ртутного столба. Где-где сегодня будет мороз, так это в Катангском районе. Там сегодня столбики уличных термометров покажут -42…-47. Погода в Иркутской области 20 декабря вообще будет прямо-таки морозной.

В регионе также переменная облачность, местами ждут снег, ветер дует с порывами до 13 м/с. В основном по Приангарью ожидается до -20…-25, но местами приморозит до -30…-35. Теплее сегодня в южных районах – там -14…-19, а вот на севере и Чунском районе до -38…-43.

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