АО «ИНК-Капитал» выпустило первые в России адаптационные облигации.

Сегодня на Московской бирже был размещен дебютный выпуск рублевых облигаций АО «ИНК-Капитал» (холдинговой компании ИНК). Это первые в истории российского фондового рынка адаптационные облигации, соответствующие российской таксономии, утвержденной постановлением правительства РФ №1578 от 21.09.2021 г. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование части затрат по проекту обратной закачки попутного нефтяного газа в пласт (сайклинг-процесс), осуществляемому с 2010 года. Реализация этого проекта позволяет существенно сократить выбросы парниковых газов.

Выпуск облигаций состоялся благодаря сплоченной работе команды эмитента и партнеров: банками-организаторами выступили ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Sber CIB, консультантом в области экологии - Environ Consult CIS (Ramboll Group), рейтинговыми агентствами - АКРА и «Эксперт РА» (последний выступил также верификатором проекта).

В ноябре Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и «Эксперт РА» присвоили АО «ИНК-Капитал», соответственно, кредитные рейтинги А+ (RU) и ruA+ с прогнозом «стабильный».

10 декабря закрылась книга заявок по размещению облигаций: объём выпуска составил 5 млрд руб., срок до погашения - 5 лет. Несмотря на высокую рыночную волатильность, компании удалось привлечь интерес участников рынка, несколько раз пересмотреть маркетинговый диапазон в сторону понижения и зафиксировать финальную ставку на уровне 10.25% годовых. Позитивная реакция инвесторов свидетельствует о больших перспективах ESG-финансирования.

Группа компаний ИНК сделала очередной шаг в направлении развития бизнеса в соответствии с целями устойчивого развития, принятыми Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году.

Генеральный директор «ИНК-Капитал» Марина Седых отметила, что выпуск адаптационных облигаций – знаковый проект для всей группы компаний, подтверждающий переход крупного участника нефтегазодобывающей отрасли на новый этап развития: «Группа компаний продолжает работу над собственной ESG-стратегией, ключевыми направлениями которой на первом этапе станут декарбонизация и система управления парниковыми газами (ПГ), а также сохранение биоразнообразия. Сокращение выбросов парниковых газов является одной из приоритетных и срочных задач по решению глобальной проблемы изменения климата в интересах будущих поколений».

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